Личка: «Во втором тайме футбола не было»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Первый тайм у нас получился хорошим. Мы старались играть с мячом и искать дыры. Получилось у нас один раз, когда сравняли счет. Но, к сожалению, во втором тайме просто начали больше играть длинными мячами. Просто не удавалась игра в середине поля, а больше играли на фарт, выбивали мяч и смотрели, что получится, будет ли удачный рикошет для нас ил нет. Можно сказать, во втором тайме футбола не было. Было много борьбы, длинные мячи. Плохо. Второй тайм с нашей стороны не был столь же качественным, как первый.

- Как вообще можно объяснить этот пропущенный мяч? Как вам реакция команды, которая тут же отыгралась?

- Это футбол. В современном футболе требования - играть с вратарем, через короткий пас. Знаю, здесь многие не любят такое, но так получилось. Даже более качественные команды и вратари допускают такие ошибки. Хорошо, что команда вообще не потеряла концентрацию, ментально осталась на хорошем уровне. Очень быстро смогли отыграться. Я верил, что у нас получится забить и второй. К сожалению, во втором тайме не хватало качества с нашей стороны при работе с мячом.

- Очевидно, что сегодня не хватило Бителло. Насколько Карраскаль его сумел заменить?

- Это не была замена Бителло на Карраскаля. Это игроки, которые должны делать разницу впереди, это не только один игрок. У нас 5-6 футболистов, которые могут у нас сделать разницу. Если будем говорить о Карраскале, он хорошо забрал мяч, вышел с бровки в середину, отличный пас на Тюкавина отдал, потом на Кутицкого. И пошла эта ситуация, когда мы забили гол. Таких ситуаций могло быть больше, но во втором тайме, к сожалению, ничего хорошего больше не показали.

- Момент с Нгамалё на 81-й минуте - это ключевой эпизод? Забей он, и наверняка была бы победа.

- Можно быть катить мяч на эль-Мехди, и он забивал в пустые ворота. Но решил так, как решил. К сожалению, был очень важный момент. Я был уверен, что забей мы второй гол, мы бы достигли победы сегодня, но, к сожалению, нет.