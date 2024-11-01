РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов

Сегодня, первого ноября, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров.

РФС запретил регистрировать «Химкам» новых футболистов из-за двух эпизодов: задолженность перед Юрием Журавлёвым из-за расторжения контракта и задолженность перед «Балтикой» за трансфер Кирилла Капленко.

РФС обязал «Химки» выплатить и «Оребургу» задолженность за трансфер полузащитника Лукаса Веры.

После 13 туров «Химки» занимают 13 место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе одиннадцать очков. Напомним, что подмосковный клуб вернулся в «элиту» по итогам прошлого сезона.