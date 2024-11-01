Из-за них «Динамо» без победы: три худших игрока матча против «Ростова»

Оценки футболистам Марцела Лички

«Бело-голубые» прервали серию из трёх результативных побед подряд и порадовали своих конкурентов. «Динамо» и «Ростов» вспыхнули только на пару минут, в остальное время катали вату. И если для кризисной команды Карпина такой результат приемлем, то почему же у «Динамо» было всё так вязко и медленно?

Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру, прошёлся по худшим персоналиям матча и выставил субъективные оценки футболистам Марцела Лички.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ДИНАМО» – «РОСТОВ»

ХОРХЕ КАРРАСКАЛЬ – 4,5. Ну совсем незаметен был фантазиста «Динамо». Карраскаль не предлагал себя партнёрам, а только мешался, забегая в их зоны. Поэтому все опасные атаки «бело-голубых» были сочинены без участия Хорхе.

Большая плотность в центре поля часто лишала Карраскаля мяча. Хорхе любит с мячом повозиться, что негативно влияло на темп. Колумбиец проиграл 9 единоборств из 12.

НИКОЛАС МАРИЧАЛЬ – 4,0. Соучастник пропущенного гола. Именно Маричаль неудачно обработал мяч и был обыгран ростовским бразильцев. Роналдо дотащил атаку к чужим воротам, и пусть проиграл в скорости на финише, но именно после его прессинга пошёл роковой пас на Лунёва. Который отдал как раз Маричаль.

Ещё в пассиве Маричаля неудачные длинные передачи, только один раз из трёх он смог начать атаку таким способом.

АНДРЕЙ ЛУНЁВ – 3,5. Главный антигерой. Хоть Маричаль и притащил мяч к своим воротам, Лунёва никто не принуждал делать такой ужасный пас на ближнего. Голкипера даже и не прессинговали толком, было время подумать. А вот защитников как раз зажимали.

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Андрей потом немного исправился, отразив опаснейший удар Мелёхина. Но моментов на гол у «Ростова» больше не было, а единственный мяч Лунёв гостям сам подарил.