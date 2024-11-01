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Дождливая ничья в Москве: «Динамо» и «Ростов» за три минуты обменялись голами в первом матче 14-го тура

01 Ноября 2024 • 20:57 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов
окончен

«Динамо» и «Ростов» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 14-го тура РПЛ состоялся 1 ноября на стадионе «ВТБ Арена».

Протокол игры  
Динамо Москва1:1Ростов
  24'Комличенко Николай (0:1)
(1:1) Кутицкий Александр26'  
Лунёв АндрейКутицкий Александр 84' (Даса Элазар ( 84') Бальбуэна ФабианМаричаль НиколасФернандес РобертоЧавес ЛуисФомин ДаниилНгамалё Муми 83' (Гладышев Ярослав ( 83') Карраскаль ХорхеАртур Гомес VIII 76' (Маухуб Эль-Мехди ( 76') Тюкавин Константин
Запасные: Скопинцев ДмитрийБессмертный СтаниславОкишор ВикторМакаров ДенисЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаГрулёв ВячеславАлександров ДмитрийЛепский Иван
Ятимов РустамВахания Илья  71' 80' (Сутормин Алексей ( 80') Сако УмарОсипенко МаксимЛангович АндрейКомаров Иван  79' 84' (Щетинин Кирилл ( 84') Мелёхин ВикторСаравия РодригоРоналдоКомличенко НиколайМохебби Мохаммад
Запасные: Голенков ЕгорОдоевский ДаниилШамонин АнтонЖбанов ИльяШанталий ДаниилИгнатов ГерманХанкич ХидаетБайрамян ХоренКучаев КонстантинЧернов Евгений
01 ноября. Стадион "ВТБ Арена".
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14-й тур РПЛ открывали московское «Динамо», устраивающее результативные триллеры будто по заказу, и «Ростов», первый в этом розыгрыше чемпионата проигравший «Ахмату». Команда Валерия Карпина прибыла в Москву в ужасном расположении духа – форма «Ростова» в последних матчах худшая среди всех команд РПЛ. А «Динамо» в последних трёх матчах стреляет счетами, которые больше хоккею подходят, чем футболу – 6:3, 4:0, 4:3. Но всё победы!

Рванули за победой «бело-голубые» и сейчас. Уже на пятой минуте прорыв Нгамалё завершился опаснейшим прострелом, и защитник «Динамо» лишь на мгновение успел опередить Тюкавина. Через десять минут Нгамалё вновь оказался в подобной ситуации, но теперь делиться мячом не стал. Сместился к лицевой и смачно пробил чуть левее дальней штанги.

Атаковало «Динамо», а случился в итоге гол «Ростова». Случился не без серии ошибок. Сначала Маричаль подарил мяч Роналдо и позволил тому продраться к воротам. Забег в скорости уругваец выиграл и покатил назад своему голкиперу. Лунёва никто не прессинговал, но Андрей умудрился отдать слабую передачу ближнему, которая тут же была перехвачена. Мячом завладел Николай Комличенко, вторым касанием перебросивший Лунёва – 0:1.

«Динамо» же сохранило темп предыдущих матчей, отыгрались «бело-голубые» в следующей же атаке. Справа Кутицкий разыграл «стеночку» с гиперактивным Нгамалё, а потом пробил точно в дальний угол – 1:1. «Ростов» тоже мог организовать что-то вроде мгновенного ответа, но тут Лунёв исправился. С подбора Мелёхин приложился плотно, направив мяч под штангу, однако туда уже успел долететь голкипер.

Долгая серия обоюдных атак явно утомила соперников, после перерыва они заиграли куда осторожнее, постоянно оглядывались на свои ворота. Долгую тишину прервал гол Тюкавина, отменённый буквально через мгновение. Артур отдал вразрез, Константин пробил в касание и упаковал мяч точно в дальний угол, но даже порадоваться не успел. Сразу понял, что он находился к воротам ближе защитников.

Ещё пару неприятных атак «бело-голубые» принесли к штрафной площади «Ростова», но оборона гостей была резистентной. Ничья, которая больше на руку гостям. «Динамо» же теряет позиции в гонке за золото.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва

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