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«Ростов» с московским «Динамо» обменялись голами в течение двух минут

01 Ноября 2024 • 19:31 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:1
Ростов
перерыв

В пятницу стартовал 14-й тур Премьер-лиги. Первыми на поле вышли столичное «Динамо» и «Ростов». В середине первого тайма открыт счёт по итогам атаки команды Валерия Карпина. Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв опрометчиво отдал низом близкий пас вперёд, и мяч перехватил Николай Комличенко, поразивший ворота хозяев поля.

Через две минуты соперник отыгрался. Муми Нгамалё получил передачу в правой части чужой штрафной площади и оформил прострельную передачу, а Александр Кутицкий переправил мяч в ворота «Ростова».

На табло 1:1, «Динамо» с 27 очками идёт на четвёртом месте онлайн-таблицы, «Ростов» на чистом восьмом месте с 14 баллами. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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evgeshka78@mail.ru
01 Ноября 2024 в 19:54
«Ростов», дорогой, поднажми во втором тайме! Ни пуха, ни пера! Удачи!
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