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​Чанов: «Хайкин не станет особой потерей для сборной России»

01 Ноября 2024 • 19:12 Комментировать

Российский голкипер Никита Хайкин, выступающий в Норвегии, дал понять, что хочет получить гражданство этой страны и выступать за её сборную, которая с таким талантом, как Эрлинг Холанн, сейчас переживает подъём и может претендовать на попадание на континентальные и мировые форумы. Однако бывший голкипер ЦСКА и советской сборной Вячеслав Чанов не считает это потенциальной потерей для российской сборной:

- Не думаю, что это потеря для сборной России. Мы в общем-то и не видели Хайкина в деле. Я, к примеру, не очень представляю себе его планку. При этом не хочу ничего плохого о нем сказать, - цитирует слова Чанова «ВсеПроСпорт».


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Сборная России Сборная Норвегии Вячеслав Чанов Никита Хайкин ещё теги
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