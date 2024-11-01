​Чанов: «Хайкин не станет особой потерей для сборной России»

Российский голкипер Никита Хайкин, выступающий в Норвегии, дал понять, что хочет получить гражданство этой страны и выступать за её сборную, которая с таким талантом, как Эрлинг Холанн, сейчас переживает подъём и может претендовать на попадание на континентальные и мировые форумы. Однако бывший голкипер ЦСКА и советской сборной Вячеслав Чанов не считает это потенциальной потерей для российской сборной:

- Не думаю, что это потеря для сборной России. Мы в общем-то и не видели Хайкина в деле. Я, к примеру, не очень представляю себе его планку. При этом не хочу ничего плохого о нем сказать, - цитирует слова Чанова «ВсеПроСпорт».