Личка: «Уверен, что потеря Бителло не будет серьёзной для команды»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Первый вопрос по составу. Травма Бителло насколько серьезная? Как вообще планируете играть без ключевого футболиста в атаке?

- Да, получил травму. Посмотрим, как долго будет оставаться травмированным. Сейчас у него выходные, потому что сначала 7-8 дней ему нельзя ничего делать, а потом посмотрим, что делать дальше. На его позиции выходит Карраскаль. Это достаточно хороший игрок, который умеет делать разницу, поэтому я уверен, что потеря Бителло не будет серьезной для команды.

- «Ростов» больше всех в чемпионате пропускает в первых таймах. Вы больше всех забиваете в стартовые 15 минут. Есть ли смысл сегодня сделать ставку на быстрый гол со стороны «Динамо»?

- Это бы мне понравилось, если забьем быстрый гол. Помните, мы в марте здесь играли, около шести-семи месяцев назад? «Ростов» здесь выиграл 4:1. Можно сказать, что он провел очень хорошую игру. И мы принимаем этого соперника с большим уважением. Нет значения, кто сколько забил голов, каждый матч начинается со счета 0:0, в каждом матче надо концентрироваться, быть ответственным и дисциплинированным, потому что впереди Мохебби, Роналдо, Комличенко - это достаточно сильные игроки.

- Как, на ваш взгляд, может сказаться на характере игры отсутствие в составе соперника лидера, капитана, Глебова?

- Да, я думаю, что для этой команды это большая потеря. Мы говорим здесь о Бителло и Карраскале, но считаю, что Глебов - это лидер, капитан. Его потеря достаточно большая. Но футбол - это коллективный спорт, это значит, что команде надо вместе играть, командный дух. Я прощу своих о том же, Бителло, Карраскаль, Тюкавин, все - хорошие игроки, но командный дух на первом месте.

- «Динамо» не обыгрывает «Ростов» дома вот уже четыре года. Чем это можно объяснить, как так происходит?

- Бывает. Есть какие-то соперники, с которыми тебе неудобно играть. Может быть, это один из тех соперников для нас, с которым у нас просто дома не получается. Будем стараться сегодня поменять историю. Посмотрим после игры.