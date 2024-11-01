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Карпин: «Где-то влияет на футболистов боязнь опять не выиграть»

01 Ноября 2024 • 18:47 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов
1-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Москва.

- Первый вопрос по составу. Минус Даниил Глебов. Как минимизировать потерю ключевого футболиста?

- Постараться другим игроком минимизировать. Как еще можно еще минимизировать? Вдесятером же не выйдем. Так что вместо Глебова Мелёхин будет играть.

- Сегодня сразу четыре ярковыраженных футболиста в группе атаки. Комаров туда добавился. Какая у него позиция, какое задание, какое взаимодействие впереди планируется?

- Больше в центре, можно сказать, опорный, инсайд.

- У вас большое количество матчей без побед. Насколько это давит психологически и заставляет копаться в себе, в том числе?

- Понятно, что да, неприятная ситуация. Понятно, что, наверное, где-то влияет где-то больше на футболистов боязнь опять не выиграть. Понятно, что психологически не очень просто. Но что делать? Деваться некуда.

- «Динамо» больше всех забивает со стандартов. В чем фишка, как ее нейтрализовать?

- Нейтрализовать? Играть внимательно. Есть много вариантов, и розыгрыши, и хорошие подачи. Так что те футболисты, которые могут завершить, мы всегда футболистам ставили статистику ожидаемых голов после стандартов и забитых… «Динамо», если по ожидаемым голам 3,7, то забито 9, например. У нас по ожидаемым пять, а забит только один. Это, наверное, где-то мастерство, а где-то - везение.

- «Ростов» четыре года не проигрывает в Москве «Динамо». Чем это обусловлено? Можно ли говорить, что в каком-то смысле соперник для вас удобен?

- Не знаю, чем обусловлено, на 100% не могу сказать. Бывает, не всегда, но бывает, что складываются хорошие матчи.

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