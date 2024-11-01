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«Крылья Советов» могут не пройти лицензирование для выступления в следующем сезоне РПЛ

01 Ноября 2024 • 18:17 Комментировать
Акрон
...
Крылья Советов
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03.11 13:00

Самарские «Крылья Советов» могут не пройти лицензирование для выступления в следующем сезоне российсской Премьер-лиги.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Телеграм-канале, руководство Самарской области планирует снизить финансирование на 30%, что составляет порядка одного миллиарда рублей, в таком случае имеющихся средств будет недостаточно, чтобы выполнить обязательства. Сложившаяся ситуация может привести к распродаже игроков.

После 13 туров самарский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе лишь 12 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов

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