Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем дерби с ЦСКА.

- Что думаете о предстоящем матче ЦСКА со «Спартаком»? У кого больше шансов на победу?

- Выиграть может любая команда, но я бы поставил на ничью, 1:1. Не думаю, что будет много голов.

- ЦСКА очень мало пропускает. Есть опасения, что «Спартак» может вообще не забить?

- В последнем матче с «Пари НН» красно-белые забили два мяча. Вся надежда на то, что ЦСКА ошибется в защите, как и нижегородцы.

- Как будет выглядеть атака «Спартака», как думаете?

- Трудно сказать. Судя по последним матчам вообще непонятно, какой состав выйдет. Вроде футболисты забивные есть, но как таковой коллективной игры я не вижу. Ребята стараются сами забить. Стабильности не хватает.

- Почему Станкович никак не может определиться с костяком команды?

- Потому что набрали футболистов и теперь не знают, кого ставить. Мне еще не нравится большая ротация на Кубок России. Основа не играет. Это плохо. Ее надо наигрывать. А ребятам дают отдохнуть. От чего? Я не понимаю. Ведь все говорят, что лучшая тренировка – это игра. Почему тогда не дать футболистам поиграть? Это лучше, чем неделю отдыхать.

- По поводу состава. С начала чемпионата Станкович уже выпускал по ходу матчей 27 человек. У Абаскаля год назад эта цифра была меньше – 25 игроков. У ЦСКА наоборот. Это единственная команда, у которой в РПЛ ни разу не было больше двух изменений в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем. Получается, стабильность состава - еще один козырь «армейцев»?

- Конечно. Ребята больше друг друга понимают. Ответственность другая.

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- Станкович начинал играть с пятью иностранцами в стартовых составах, на встречу с «Краснодаром» выпустил уже восемь легионеров, в Нижнем Новгороде – семь. По вашим ощущениям, он стал меньше доверять российским игрокам: Хлусевич сел в запас, Зиньковский тоже?

- Покупают футболистов за большие деньги, значит, их надо выпускать. Я так понимаю. Потому что если их не выпускают, зачем тогда купили? Внутри команды это сказывается. Ребята друг другу могут не доверять. Как можно в команде держать 27 человек? Раньше было одиннадцать основных игроков и пять запасных. Это максимум. А сейчас одиннадцать вышло и двадцать пять запасных.

- В последнее время у «Спартака» прослеживается тенденция - пропускать в начале матча: с «Краснодаром» - на восьмой минуте, с «Динамо» - на третьей в чемпионате, и на второй - в Кубке, с «Локомотивом» - на седьмой. С чем это связано?

- Надо попозже начинать матчи, с десяти минут (смеется). А если серьезно, то это элементарная невнимательность. Люди еще не устали, и уже пропускают.

Елена Григорьевская