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Деменко сделал прогноз на дерби ЦСКА - «Спартак» эксклюзив

01 Ноября 2024 • 17:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.40 X 3.55 2 3.00
02.11 20:45

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем дерби «Спартака» и ЦСКА.

- ЦСКА очень мало пропускает. Говорит ли это о том, что гости вряд ли забьют?

- Не могу сказать, что «Спартак» не забьет. Это будет важный матч для места в таблице, потому что если красно-белые проиграют, то уже точно не будут претендовать на чемпионство.

-  С начала чемпионата Станкович уже выпускал по ходу матчей 27 человек. У Абаскаля год назад эта цифра была меньше – 25 игроков. Что об этом думаете?

- Для меня непонятно, когда тренер так сильно ротирует состав. Понятно, что он хочет всех посмотреть в деле, но не до такой степени. Будет 14-й тур чемпионата, и состав уже должен быть определен. Один вопрос, когда ротация идет по травмам игроков, а когда тренер не может окончательно решить, кто сильнее на позициях,  это странно. К лучшему такое тасование состава никогда не приводит.

- У ЦСКА ситуация противоположная: это единственная команда, у которой в РПЛ ни разу не было больше двух изменений в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем. Получается, стабильность состава – еще один козырь «армейцев»?

- Однозначно. Бывают, конечно, равноценные игроки на одну позицию, но команда всегда выигрывает от сыгранности состава.

- Станкович начинал играть с пятью иностранцами в стартовых составах, на встречу с «Краснодаром» выпустил уже восемь легионеров, в Нижнем Новгороде – семь. По вашим ощущениям, он стал меньше доверять российским игрокам?

- Трудно сказать. Надо всегда отталкиваться от результатов. «Краснодару» проиграли 0:3, с нижегородцами тоже играли тяжело. Значит, Станкович ошибается в каких-то футболистах. Надо давать шансы другим. У меня, например, есть вопросы по Зиньковскому. Бывает, что не складывается ситуация и тренер понимает, что это не его футболист. Но, мы знаем, как Антон может играть и приносить пользу. Конечно, для него это удар. Тем более, что команда играет не стабильно, а от нее требуют результат.

- Как будет выглядеть атака «Спартака», как думаете?

- Непонятно. Тут тоже есть проблемы. И вообще, «Спартак» превращается в команду среднего уровня, хотя деньги вкладываются в этот клуб серьезные.

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- В последнее время у «Спартака» прослеживается странная тенденция - пропускать в самом начале матча: с «Краснодаром» - на восьмой минуте, с «Динамо» - на третьей в чемпионате и на второй - в Кубке, с «Локомотивом» - на седьмой. С чем  это связано?

- Только одно объяснением может быть: команда выходит на игру без концентрации. Что непозволительно. И это, прежде всего, задача тренера. А команда, получается, позволяет себе играть вальяжно. И это действительно звонок, потому что идет серия таких матчей.

- Какой результат наиболее вероятен в дерби?

- Не скажу, что по игре «Спартак» слабее, но ЦСКА выглядит лучше. Хотя это тоже ни о чем не говорит. Мы помним разные неожиданные результаты в этом чемпионате. Думаю, что счет будет минимальным: 1:1 или 2:1 в чью-либо пользу. 

Елена Григорьевская

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