​«Спартак» может продать Виллиана Жозе

По информации «Евро-Футбол», московский «Спартак» не против зимней продажи Виллиана Жозе и рассматривает возможность усиления атаки. Однако на данный момент клуб не готов рассматривать вариант аренды, который предложил испанский «Лас-Пальмас», заинтересованный в услугах бразильца.

Напомним, что бразильский игрок выступает за московский клуб с лета, ранее он защищал цвета испанского «Бетиса». В настоящий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, в следующем, четырнадцатом туре РПЛ клубу предстоит сыграть против московского ЦСКА.