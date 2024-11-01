«Зенит» назвал лучшего футболиста в октябре

Атакующий полузащитник Андрей Мостовой стал лучшим футболистом петербургского «Зенита» в октябре. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

В пяти поединках вингер записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

После 13 туров Российской премьер-лиги петербургская команда набрала 30 баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на три пункта.

В ближайшем матче чемпионата страны «Зенит» у себя дома примет махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на «Газпром Арене» 2 ноября и начнется в 18:00 по московскому времени.