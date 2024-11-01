Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» назвал лучшего футболиста в октябре

01 Ноября 2024 • 14:17 Комментировать

Атакующий полузащитник Андрей Мостовой стал лучшим футболистом петербургского «Зенита» в октябре. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

В пяти поединках вингер записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

После 13 туров Российской премьер-лиги петербургская команда набрала 30 баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на три пункта.

В ближайшем матче чемпионата страны «Зенит» у себя дома примет махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на «Газпром Арене» 2 ноября и начнется в 18:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» Роналду сделал заявление после незабитого пенальти и вылета Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед» Кордоба уйдёт в «Спартак» — «Краснодар» ищет замену форварду «Реал» может остаться без Винисиуса из-за Мбаппе Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Спартак» может потратить 30 млн евро на полузащитника сборной России
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.11.24 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Ростов Ростов
1.69 3.95 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Ноября
14:35 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал причины, почему «Спартаку» нужно избавиться от Виллиана Жозе эксклюзив
14:17 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» назвал лучшего футболиста в октябре
14:15 · Россия. Премьер-лига
Тренер рассказал, почему «Спартаку» так важен результат в матче против ЦСКА эксклюзив
14:02 · Россия. Премьер-лига
Дзюба вернулся в состав «Акрона»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Сигурдссон: «Ростову» нужно играть будто в финале Лиги чемпионов» 1
13:45 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой назвал причину, почему Зиньковский может покинуть «Спартак» эксклюзив
13:38 · Россия. Премьер-лига
Геркус назвал фаворита дерби ЦСКА - «Спартак»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Пять причин, почему «Спартак» обыграет ЦСКА 2
13:20 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой объяснил, почему ждёт голевой матч в дерби ЦСКА – «Спартак» эксклюзив
13:13 · Россия. Премьер-лига
Семшов дал прогноз на результат матча «Зенит» - «Динамо» Махачкала
13:06 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко сделал прогноз на матч ЦСКА - «Спартак»
13:00 · Россия. Премьер-лига
Семшов сделал ставку на матч «Динамо» и «Ростова»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Батраков вернулся в общую группу «Локомотива»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «ЦСКА выглядит более уверенно, чем «Спартак»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов оценил шансы «Спартака» обыграть ЦСКА
12:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Виллиана Жозе ответил на вопрос об уходе игрока из «Спартака»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Дуглас: «Второе место - это не то, на что мы рассчитываем»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Российский вратарь хочет стать норвежцем
11:44 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Спартаку» нечем гордиться и хвастаться»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал точный счёт матча «Динамо» - «Ростов»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рассказал, что определит победителя в дерби ЦСКА - «Спартак»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Тошич высказал мнение о дерби ЦСКА - «Спартак»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Гершкович рассказал, как «Динамо» может выйти из кризиса в обороне эксклюзив
11:10 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Краснодар» и «Зенит» не показывают футбол другого уровня, а просто не теряют очки»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА: «Пиняев метр с кепкой, ничего из себя не представляет»
Все новости