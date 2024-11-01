Дзюба вернулся в состав «Акрона»

Центральный нападающий Артём Дзюба возобновил тренировочные занятия в общей группе тольяттинского «Акрона».

Как информирует телеканал «Матч ТВ», подопечные Заура Тедеева ведут активную подготовку ко встрече с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. Напомним, что Дзюба травмировался в поединке 12-го тура РПЛ против петербургского «Зенита» (0:5). Из-за повреждения он пропустил последний матч своей команды.

Встреча «Акрона» и «Крыльев Советов» состоится в воскресенье, 3 ноября. Начало поединка запланировано в 13:00 по московскому времени.