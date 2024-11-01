Сигурдссон: «Ростову» нужно играть будто в финале Лиги чемпионов»

Экс-игрок «Ростова» Рагнар Сигурдссон высказался о кризисе в игре своей бывшей команды.

«Единственное, что они могут сделать сейчас, - это перестать думать о том, что произошло в предыдущих играх, и играть в футбол так, будто это финал Лиги чемпионов. Бегать и сражаться», - передает слова Рагнара «РБ Спорт».

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» на выезде встретится со столичным «Динамо». Поединок состоится на стадионе «ВТБ Арена» 2 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени. Перед поединком команда Валерия Карпина с 13 очками занимает восьмое место в таблице Премьер-лиги. «Бело-голубые» (26) идут на четвертой позиции.