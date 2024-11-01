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Геркус назвал фаворита дерби ЦСКА - «Спартак»

01 Ноября 2024 • 13:38 Комментировать

В центральном матче 14-го тура Российской премьер-лиги встретятся московские ЦСКА и «Спартак». Об этом поединке высказался футбольный функционер Илья Геркус.

«ЦСКА играет против Спартака, случиться может всякое, но я склоняюсь к мысли, что шансы «армейцев» повыше. Они спокойнее и четче. В дерби хладнокровие может помочь», - написал Геркус в своих социальных сетях.

Дерби ЦСКА и «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 2 ноября. Начало встречи запланировано в 20:45 по московскому времени. По итогам 13 туров чемпионата страны «армейцы» занимают пятую строчку в турнирной таблице, а «красно-белые» находятся на шестом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
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