Геркус назвал фаворита дерби ЦСКА - «Спартак»

В центральном матче 14-го тура Российской премьер-лиги встретятся московские ЦСКА и «Спартак». Об этом поединке высказался футбольный функционер Илья Геркус.

«ЦСКА играет против Спартака, случиться может всякое, но я склоняюсь к мысли, что шансы «армейцев» повыше. Они спокойнее и четче. В дерби хладнокровие может помочь», - написал Геркус в своих социальных сетях.

Дерби ЦСКА и «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 2 ноября. Начало встречи запланировано в 20:45 по московскому времени. По итогам 13 туров чемпионата страны «армейцы» занимают пятую строчку в турнирной таблице, а «красно-белые» находятся на шестом месте.