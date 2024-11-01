Пять причин, почему «Спартак» обыграет ЦСКА

Московский «Спартак» и ЦСКА сыграют в центральном матче четырнадцатого тура РПЛ, да и, возможно, всей концовки первой половины сезона. Клубы разделяет в турнирной таблице всего два очка и одна позиция. Правда, приходится она на борьбу за пятую строчку. Но набранные три очка позволят любой из команд не выключиться из борьбы за высокие позиции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует и приводит причины, по которым победа в предстоящем дерби должна достаться «Спартаку».

Тренер и атака

Деян Станкович возглавил московский «Спартак» минувшим летом и пока не проявил себя в матчах против сильных соперников. «Спартак» удержал нулевую ничью с «Зенитом», нашёл компромисс со счётом 2:2 в поединке против «Динамо», проиграл «Локомотиву» и «Краснодару». У сербского специалиста пока не получается заявить о себе во весь голос. И помочь в этом ему может победа в дерби над ЦСКА. Болельщики и специалисты смогут разглядеть истинное лицо наставника в этом матче. Поэтому уверены, что Станкович выходит с невероятным желанием победить. И в этом ему должна помочь мотивированная атакующая линия.

Бесспорно, многое будет зависеть от состояния аргентинского лидера «красно-белых» Эсекьеля Барко, который получил болезненный удар в матче против «Пари НН», за что нарушитель Владислав Карапузов был наказан красной карточкой. Но автор пяти голов в составе «Спартака» в текущем сезоне РПЛ должен принять участие в матче против ЦСКА. Помочь в завершении атаки аргентинцу должны Манфред Угальде и Тео Бонгонда. Костариканец является лучшим бомбардиром текущего сезона «красно-белых», отметившись шестью голами, из которых все были забиты с игры. Бонгонда пока отличился лишь однажды, в последнем туре, но постепенно выходит на пик своей формы, которой радовал после перехода в состав московского клуба. Эта троица и есть шанс на успех «Спартака», по мнению ряда специалистов, среди которых экс-игрок «красно-белых» Валерий Кечинов.

Шанс и статистика

В случае поражения «Спартак» рискует отстать от лидирующей пятёрки на пять и более очков, а от лидеров и вовсе более чем на 10. Впереди ещё целый круг, но шансов на борьбу за призовые места при неудачном результате у «красно-белых» будет совсем немного. С другой стороны, победа над ЦСКА и отрицательные результаты других московских клубов, «Динамо» и «Локомотива», позволят приблизиться к ним вплотную. И конечно же не обойтись без поддержки болельщиков. Несмотря на то, что игра будет проходить на «ВЭБ Арене», у поклонников «красно-белых» есть все шансы переиграть двенадцатого игрока армейцев. Тем более что без поддержки «Спартак» не остаётся ни в одном из матчей.

На стороне «Спартака» и статистика личных встреч. В 200 матчах в истории противостояния «красно-белых» и армейцев 85 раз успех праздновали спартаковцы. На счету ЦСКА 75 побед. В рамках пяти последних дерби у «Спартака» также преимущество. Дважды «красно-белые» брали верх над ЦСКА, ещё три матча завершились вничью.

Последняя очная встреча, которая состоялась 25 апреля этого года, голами не порадовала, но в среднем клубы в личных противостояниях забивают по 1,5 мяча за игру. А это значит, что в этот раз стоит ожидать голов и победы «Спартака», на которых у него есть пять причин.

Почему «Спартак» обыграет ЦСКА:

Желание Станковича заявить о себе

Атакующая линия

Мотивация в борьбе за призовые места

Поддержка болельщиков

Статистика

Константин ЛИЦИН