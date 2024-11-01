Семшов дал прогноз на результат матча «Зенит» - «Динамо» Махачкала

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле сыграет против махачкалинского «Динамо». Об этой встрече поделился мнением футбольный эксперт Игорь Семшов.

«Несмотря на то, что «Зениту» не сможет помочь Глушенков, команда является явным фаворитом в домашнем матче. Поставим на победу «Зенита» в два мяча и более», - цитирует Семшова «ВсеПроСпорт».

«Зенит» сыграет против «Динамо» на домашнем стадионе «Газпром Арена». Встреча состоится в субботу, 2 ноября, начало запланировано в 18:00 по московскому времени. После 13 туров питерцы занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а махачкалинская команда находится на 11-й строчке.