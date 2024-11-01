Павлюченко сделал прогноз на матч ЦСКА - «Спартак»

Бывший центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко сделал прогноз на поединок 14-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком».

«Выберу ставку на ничью. Но думаю, она будет результативной. Обе команды имеют хороших игроков в составе, способных забивать. Предложу вариант - ничья и обе забьют», - цитирует Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Дерби ЦСКА и «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 2 ноября, начало запланировано в 20:45 по московскому времени. Команда Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны, в «красно-белые» располагаются на шестой строчке.