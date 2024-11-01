Семшов сделал ставку на матч «Динамо» и «Ростова»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от поединка между «бело-голубыми» и «Ростовом» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Сильные стороны «Динамо» - это агрессивная игра в атаке и хорошая форма ключевых игроков. «Динамо» должно обыгрывать соперника, ставлю на победу московского клуба», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Матч «Динамо» и «Ростова» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в пятницу, 1 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После 13 туров Премьер-лиги москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице, а «жёлто-синие» занимают восьмую строчку.