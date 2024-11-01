Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что команде нужно избавляться от полузащитника Виллиана Жозе.

«Думаю, будет правильно, если «Спартак» избавится от него. Если легионер не становится твёрдым игроком состава или ведущим, то смысла нет его держать. Он высокооплачиваемый футболист.

Виноват ли Станкович в этом? У него игроков много, и они все примерно одного уровня. При чём здесь Станкович? Просто кто-то адаптируется лучше, а кто-то хуже. Если легионер не вписывается в команду и не становится игроком стартового состава, то смысла его держать нет», - сказал Гладилин.

Ранее мы сообщили о том, что в зимнее трансферное окно «Спартак» намерен расстаться с бразильцем Виллианом Жозе или ямайцем Шамаром Николсоном.

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