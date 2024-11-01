Батраков вернулся в общую группу «Локомотива»

Экс-директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал о состоянии полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова. Игрок получил повреждение в недавнем поединке против петербургского «Зенита».

«Батраков тренируется в общей группе. Со здоровьем все в порядке», - приводятся слова Кузьмичёва на страницах «Спорт-Экспресса».

Батраков является лучшим бомбардиром Премьер-лиги после 13 туров. На счету 19-летнего футболиста девять забитых мячей.

«Локомотив» набрал 28 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата страны.