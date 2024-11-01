Тренер рассказал, почему «Спартаку» так важен результат в матче против ЦСКА

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему «Спартаку» важно набрать очки в матче против ЦСКА в 14-м туре РПЛ.

«Я думаю, что много голов не будет, команды знают друг друга очень хорошо и будут играть на результат. Потому что результат для обеих команд очень важен, особенно для «Спартака». В случае неудачи о медалях можно будет забыть, даже о бронзовых, потому что отрыв будет уже большой. Так что «Спартаку» нужна победа, ничейный результат тоже не устроит ни одну из команд, поэтому нужна победа какой-то команде для продолжения борьбы за медали», - сказал Гладилин.

Центральный матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится 2 ноября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало – в 19:00 мск, за прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.