Смородская: «ЦСКА выглядит более уверенно, чем «Спартак»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о встрече между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.
«ЦСКА выглядит более уверенно, чем «Спартак». Это более стабильная команда, и есть понимание, что от нее ждать. А вот чего ждать от «Спартака», я не понимаю», - приводит слова Смородской телеканал «Матч ТВ».
Московское дерби ЦСКА – «Спартак» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» завтра, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по местному времени. Хозяева поля занимают пятую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «народная команда» находится на шестом месте.
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