Кечинов оценил шансы «Спартака» обыграть ЦСКА

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем дерби между «красно-белыми» и ЦСКА в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«В матче между ЦСКА и «Спартаком» всегда ожидаю напряжeнной игры. Все будут играть со 100-процентной самоотдачей, будет бескомпромиссная борьба и забитые мячи. Шансы 50 на 50», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Поединок между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Перед матчем «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, а «красно-белые» располагаются на шестой строчке.