Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о том, что вингер московского клуба Антон Зиньковский в зимнее трансферное окно может покинуть команду.

«Зиньковский по мне один из хороших футболистов. Другое дело, что когда ты сидишь в запасе, ты хочешь играть. А если он не выигрывает место в основном составе, то зачем сидеть на лавке? Игроков-то много, все хотят играть. При Абаскале многие не играли и ничего. Вон в «Зените» сколько человек сидит в запасе? Просто разница в том, что они становятся чемпионом, а в «Спартаке» хочется просто играть», - сказал Мостовой.

Ранее стало известно, что в зимнее трансферное окно Зиньковский покинет «Спартак». В текущем сезоне чемпионата России 28-летний футболист сыграл семь матчей, не отметившись результативными действиями.