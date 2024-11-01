Агент Виллиана Жозе ответил на вопрос об уходе игрока из «Спартака»

Агент Николо Аркури, который представляет интересы форварда столичного «Спартака» Виллиана Жозе, высказался о возможном переходе нападающего в бразильский клуб «Палмейрас».

«Это неправда», - передает слова агента «РИА Новости Спорт».

Жозе пополнил ряды «красно-белых» в летнее трансферное окно, перебравшись из севильского «Бетиса». Срок действующего трудового договора между бразильцем и «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий поучаствовал в семи поединках «красно-белых», не отметившись результативными действиями.