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Александр Мостовой объяснил, почему ждёт голевой матч в дерби ЦСКА – «Спартак» эксклюзив

01 Ноября 2024 • 13:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.40 X 3.55 2 3.00
02.11 20:45

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, каким будет дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

«Мне кажется, что голы будут. Всё-таки и в ЦСКА, и в «Спартаке» есть футболисты, которые могут забить. Плюс погодные условия сейчас такие, что не в пользу обороне. Любой рикошет, дождь, поэтому кажется, что так», - сказал Мостовой.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 2 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 19:00 мск, за прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

 

 

 

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