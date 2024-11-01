Защитник «Зенита» Дуглас: «Второе место - это не то, на что мы рассчитываем»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о турнирном положении своей команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Второе место - это не то, на что мы рассчитываем, не то место, на котором мы привыкли находиться. Мы рассчитываем на первое!» - рассказал футболист в беседе с клубной пресс-службой «сине-бело-голубых».
По итогам 13 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 30 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка. В ближайшем матче чемпионата страны «сине-бело-голубые» на домашнем стадионе встретятся с махачкалинским «Динамо».
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