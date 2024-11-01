Российский вратарь хочет стать норвежцем

Российский вратарь Никита Хайкин, выступающий за клуб «Будё-Глимт», намерен получит норвежский паспорт. Об этом футболист сообщил во время общения с прессой.

«Я хочу этого. Не по футбольным причинам, а из-за своей семьи. Моя невеста - норвежка, я хотел бы остаться в этой стране. Хочу стать норвежцем, мне очень нравится здесь», - передает слова голкипера NRK.

29-летний россиянин защищает цвета «Будё-Глимт» с марта 2023 года. Срок действующего соглашения Никиты с норвежским клубом истекает в конце июня 2026 года. Рыночная стоимость Хайкина составляет 1,7 миллиона евро.