Глушаков: «Спартаку» нечем гордиться и хвастаться»

Бывший игрок столичного «Спартака» Денис Глушаков в беседе с представителями СМИ высказался о результатах «красно-белых» в сезоне-2024/2025.
«Таблица говорит сама за себя. Пока хвастаться и гордиться нечем. Если «Спартак» останется на таком же месте по итогам сезона, это будет провалом», - приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».
По итогам 13 туров чемпионата России спартаковцы набрали 22 балла и занимают шестую строчку в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича уступают лидирующему «Краснодару» 11 очков. В ближайшем поединке Премьер-лиги «народная команда» на выезде померяется силами с ЦСКА. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» 2 ноября.
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