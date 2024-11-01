Мостовой назвал точный счёт матча «Динамо» - «Ростов»

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Мостовой поделился мыслями касательно предстоящего противостояния «Динамо» и «Ростова» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Помимо победы «Динамо», очевиден вариант с большим количеством голов. Тем более что ростовчане сами зачастили с результативными встречами. Поставлю на победу «Динамо» 3:2», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

«Динамо» примет «Ростов» на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 1 ноября, начало противостояния запланировано в 19:00 по московскому времени. После 13 туров чемпионата страны подопечные Марцела Лички набрали 26 баллов и занимают четвертое место в таблице, а команда Валерия Карпина с 13 очками идет на восьмой позиции.