Глушаков рассказал, что определит победителя в дерби ЦСКА - «Спартак»

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги состоится московское дерби между ЦСКА и «Спартаком». Об этом поединке высказался футболист Денис Глушаков.

«Хотелось бы, чтобы фаворитом был «Спартак». Результат будет зависеть от настроя и жажды борьбы. Победит тот, кто будет лучше готов психологически», - передает слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок между ЦСКА и «Спартаком» состоится московском стадионе «ВЭБ Арена» завтра, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Перед принципиальным матчем хозяева находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, а гости занимают шестую строчку.