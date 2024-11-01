Тошич высказал мнение о дерби ЦСКА - «Спартак»

Бывший игрок московского ЦСКА Зоран Тошич дал комментарий в преддверии дерби «армейцев» и «Спартака» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Первое дерби между Николичем и Станковичем. Учитывая, что ЦСКА играет дома, надеюсь, ЦСКА победит», - высказался Тошич на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Матч ЦСКА против «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» завтра, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Перед 14-м туром Премьер-лиги «армейская» команда набрала 24 балла и располагается на пятой строчке в турнирной таблице, а «красно-белые» с 22 очками занимают шестую позицию.