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Гершкович рассказал, как «Динамо» может выйти из кризиса в обороне эксклюзив

01 Ноября 2024 • 11:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
Через 6 ч. 42 мин.

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о московском «Динамо», идущем на четвёртом месте таблицы чемпионата России.

- «Динамо» – это моя головная боль и всех тех, кто ему симпатизирует. Такая классная атака – и такая безобразная оборона… С подобными вводными говорить о больших победах сложно. Принцип «вы забьёте нам сколько сможете, а мы вам – сколько захотим», будет проходить явно не против всех соперников. Баланс слишком хрупкий. Следующая игра у «Динамо» – с «Ростовом», и я ожидаю её с некоторой опаской. Считаю, «Динамо» нужно срочно укреплять оборону и качеством, и количеством.

Это то, чего не было сделано летом. К сожалению, не так просто найти высококачественных защитников. У нас в стране их вообще дефицит. Кроме того, есть сложности в селекционной работе с зарубежными игроками. Будем надеяться на плодотворную работу динамовской академии. Я знаю, там есть перспективные молодые ребята. Мне кажется, надо уже больше им доверять. Пусть поначалу они будут немало ошибаться, но с игровой практикой достаточно быстро смогут вписаться в командные построения и вырасти в серьёзных мастеров, – сказал Гершкович.

Матч между «Динамо» и «Ростовом» начнётся сегодня, 1 ноября, в 19 часов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Михаил Гершкович

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