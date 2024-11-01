Глушаков: «Краснодар» и «Зенит» не показывают футбол другого уровня, а просто не теряют очки»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями об уровне игры петербургского «Зенита» и «Краснодара» в нынешнем сезоне.

«Краснодар» и «Зенит» не показывают футбол другого уровня, а просто не теряют очки. «Спартаку» надо выигрывать каждый матч, чтобы лидеры не убежали далеко», - передает слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

После 13 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 33 балла и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» с 30 очками находится на второй позиции. Топ-3 замыкает столичный «Локомотив», на счету которого 28 баллов. «Спартак» (22) идет лишь на шестой строчке.