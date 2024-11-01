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Глушаков: «Краснодар» и «Зенит» не показывают футбол другого уровня, а просто не теряют очки»

01 Ноября 2024 • 11:10 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями об уровне игры петербургского «Зенита» и «Краснодара» в нынешнем сезоне.

«Краснодар» и «Зенит» не показывают футбол другого уровня, а просто не теряют очки. «Спартаку» надо выигрывать каждый матч, чтобы лидеры не убежали далеко», - передает слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

После 13 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 33 балла и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» с 30 очками находится на второй позиции. Топ-3 замыкает столичный «Локомотив», на счету которого 28 баллов. «Спартак» (22) идет лишь на шестой строчке.

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Зенит Краснодар Денис Глушаков ещё теги
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