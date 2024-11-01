Ветеран ЦСКА: «Пиняев метр с кепкой, ничего из себя не представляет»

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в «Спартак».
«Да ну, ладно, Пиняев. Дриблер нашелся, метр с кепкой. Он в «Спартаке» совсем потеряется, это глупость полнейшая. Пиняев ничего из себя не представляет»», - передает слова эксперта «Советский Спорт».
Ранее в прессе сообщалось, что трансфер Пиняева может обойтись «красно-белым» в 30 миллионов евро. За «железнодорожников» Сергей выступает с 2023 года. Срок действующего контракта полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до середины 2028-го.
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