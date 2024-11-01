Глушаков оценил уровень нынешнего «Спартака»

Бывший игрок сборной России и ряда клубов Премьер-лиги Денис Глушаков поделился мнением о нынешнем уровне московского «Спартака».
«Спартак» в середине таблицы. Но судить о том, середняк или нет, можно будет в конце чемпионата. Но факт налицо: команда занимает плюс-минус одно место в середине таблицы», - приводятся слова Глушакова на страницах «Спорт-Экспресса».
По итогам 13 туров чемпионата России московская команда набрала 22 балла и занимает шестую строчку в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В ближайшем матче «красно-белым» будет противостоять столичный ЦСКА.
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