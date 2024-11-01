Орлов: «Если Карпин уйдёт из «Ростова», это будет потеря»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением касательно будущего главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Команда у Карпина может играть - и тактически, и игроки собраны неплохие. Если Карпин уйдет из «Ростова», конечно, это будет потеря», - передает слова Орлова «РБ Спорт».

В ближайшем поединке чемпионата России «Ростов» на выезде встретится с московским «Динамо». Матч 14-го тура пройдет в пятницу, 1 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. Перед этой встречей команда Карпина занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «бело-голубые» располагаются на четвертой позиции.