Романцев: «Дуглас точно поможет в матче с Брунеем»

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев в разговоре с журналистами высказался о возможном приглашении натурализованного защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в сборную России.

«Не сомневаюсь, что во встрече с Брунеем он точно поможет. А если серьезно, то это вопрос к Валерию Карпину», - передает слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дуглас защищает цвета петербургского коллектива с лета 2019 года. В общей сложности игрок провел 199 поединков за «сине-бело-голубых», записав на свой счет семь забитых мячей и 33 результативные передачи. Срок действующего контракта между Сантосом и «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года.