Легенда «Спартака» Романцев прокомментировал кричалку «Зенит» - позор российского футбола»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал кричалку «Зенит» - позор российского футбола».
«Раз президент РПЛ выделил отсутствие в этой кричалке мата, значит, в ней нет ничего обидного для «Зенита». Сильным во все времена завидовали!» - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Зенит» является действующим чемпионом Российской премьер-лиги. После 13 туров подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны. «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на три балла.
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