Шалимов: «Ростов» страдает от совмещения Карпина»

«У Карпина тяжёлая ситуация в клубе, от совмещения страдает «Ростов». Если раньше мы с улыбкой воспринимали слова о том, что задача команды не вылететь, то сейчас это становится целью главной», - передает слова специалиста «РБ Спорт».