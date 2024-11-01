Шалимов: «Ростов» страдает от совмещения Карпина»

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов дал комментарий относительно работы главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
«У Карпина тяжёлая ситуация в клубе, от совмещения страдает «Ростов». Если раньше мы с улыбкой воспринимали слова о том, что задача команды не вылететь, то сейчас это становится целью главной», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
После 13 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 13 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. Подопечные Карпина отстают от лидирующего «Краснодара» на 20 очков. В ближайшем поединке чемпионата страны «жёлто-синие» на выезде померяются силами с московским «Динамо».
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