Давыдов: «Спартак» может выдать матч года против ЦСКА»

Экс-игрок московского «Спартака» Денис Давыдов высказал мнение о предстоящем дерби ЦСКА и «красно-белых» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Дерби всея Руси. Победит тот, кто больше хочет. От обеих команд можно ожидать чего угодно. «Спартак» может выдать матч года, как и ЦСКА. Матч будет насыщенный и голевой», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА против «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 2 ноября. Начало встречи запланировано в 20:45 по московскому времени. В преддверии этого поединка хозяева занимают пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а «красно-белые» располагаются на шестой позиции.