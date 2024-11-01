Бывший игрок «Барселоны» высказался о матче «Динамо» - «Ростов»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о матче московского «Динамо» и «Ростова» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Команды много пропускают, но если сравнивать атакующие силы, то фаворитом, наверное, будет «Динамо», - высказался Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок между «Динамо» и «Ростовом» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 1 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. В преддверии этого противостояния команда Марцела Лички с 26 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а подопечные Валерия Карпина (13) располагаются на девятой строчке.