В «Акроне» высказались о роли Дзюбы

Форвард тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол поделился мнением о российском нападающем команды Артёме Дзюбе.

«Артём - лидер команды. У него колоссальный опыт выступлений в больших клубах, на чемпионате мира. Артём нам помогает, объединяет, чтобы мы двигались в одном направлении», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 36-летний Дзюба провел пять поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. После 13 туров чемпионата страны тольяттинская команда набрала 13 баллов и располагается на девятой позиции в таблице.