Непомнящий оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о шансах московского «Спартака» на чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Красно-белые выбыли из гонки? У «Спартака» остались лишь математические шансы. Они слишком слабо стартовали, чтобы всерьез бороться за титул», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

По итогам 13 туров чемпионата России команда Деяна Станковича набрала 22 балла и располагается на шестой позиции в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Краснодара на 11 очков. В ближайшем поединке Премьер-лиги «народная команда» на выезде померяется силами с ЦСКА. Дерби пройдет 2 ноября на «ВЭБ Арене».