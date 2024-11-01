Логашов: «Ростов» мало атакует, чтобы много забивать»

Бывший игрок «Ростова» Арсений Логашов дал комментарий в преддверии встречи команды Валерия Карпина с московским «Динамо» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Нет ли ощущения, что у «желто-синих» продлится серия без побед? Есть. Из-за того, что «Динамо» играет в сильно атакующий футбол, а «Ростов» мало атакует, чтобы много забивать», - приводит слова Логашова «РБ Спорт».

Поединок между «Динамо» и «Ростовом» состоится в пятницу, 1 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии этого противостояния хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице, а гости находятся на восьмой позиции.