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Логашов: «Ростов» мало атакует, чтобы много забивать»

01 Ноября 2024 • 08:49 Комментировать

Бывший игрок «Ростова» Арсений Логашов дал комментарий в преддверии встречи команды Валерия Карпина с московским «Динамо» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Нет ли ощущения, что у «желто-синих» продлится серия без побед? Есть. Из-за того, что «Динамо» играет в сильно атакующий футбол, а «Ростов» мало атакует, чтобы много забивать», - приводит слова Логашова «РБ Спорт».

Поединок между «Динамо» и «Ростовом» состоится в пятницу, 1 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии этого противостояния хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице, а гости находятся на восьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Арсений Логашов ещё теги
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