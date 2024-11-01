Лахиялов рассказал, что мешает «Динамо» претендовать на чемпионство

Бывший футболист махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился мнением об амбициях московского «Динамо» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Динамо» с такой защитой претендовать на чемпионство будет очень тяжело. Это психология тренера, который нацелен на атаку и поэтому страдает оборона», - передает слова Лахиялова «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам 13 туров чемпионата России динамовцы набрали 26 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке Премьер-лиги подопечные Марцела Лички на домашнем стадионе примут «Ростов». Встреча состоится сегодня, 1 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.