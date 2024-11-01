Билялетдинов: «Локомотиву» надо побеждать «Рубин»

Российский специалист Ринат Билялетдинов высказался о грядущей встрече между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Железнодорожникам» надо выигрывать. В последних двух турах набрали одно очко, этого явно мало. «Красно-зеленые» будут стараться добиться максимально результата», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Матч «Локомотива» и «Рубина» пройдет завтра, 2 ноября, на московском стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на седьмой строчке.