Шавло: «Соболев выполняет свою работу в «Зените»

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре форварда Александра Соболева за петербургский «Зенит».
«За такое короткое время адаптироваться невозможно. Соболев выполняет свою работу в «Зените». Когда его выпускают, он старается забить, как дальше пойдет - уже другой вопрос», - передает слова Шавло «РБ Спорт».
Напомним, что нападающий сменил «Спартак» на «Зенит» в летнее трансферное окно. Форвард заключил трехлетнее трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне Соболев провел девять матчей за «сине-бело-голубых», забил один мяч и сделал ассист.
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